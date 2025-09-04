Az érintett útszakaszt lezárták
47 perce
Torlódásokra lehet számítani: két motoros ütközött Mezőtúr külterületén, mentőhelikopter érkezett a helyszínre
Drámai jelenetek játszódtak le Mezőtúr külterületén, miután két motoros ütközött. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
Összeütközött két motoros a 4631-es út 11-es és 12-es kilométere közötti szakaszán csütörtök délután, Mezőtúr külterületén – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A balesethez a mezőtúri hivatásos tűzoltók érkeztek ki. A társhatóságok is az esetnél dolgoznak. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre