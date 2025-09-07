szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Veszélyforrás

1 órája

Láthatatlan gyilkos a pincében – erre figyelmeztet a katasztrófavédelem

A szüret a felhőtlen jókedvvel töltött munka képében él a legtöbb ember fejében, azonban ha nem vigyázunk, könnyen történhet belőle tragédia. A must erjedésével veszélyt jelentő mustgáz kerül a levegőbe.

Dobos Zsófia Tünde

Nem is gondolnánk, hogy a szüreti időszak veszélyt hordozhat magában. Pedig igen! A must erjedése során ugyanis szén-dioxid keletkezik, ami kiszorítja a helyiségből az oxigént. E folyamat során keletkező légnemű anyagot nevezi a köznyelv mustgáznak, mely életveszélyes is lehet – hívja fel a figyelmet a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Zárt helyiségben még nagyobb veszélyt jelent a mustgáz
Habár vármegyénkben nincsen borvidék, mégis sokan próbálnak meg az otthon megtermelt szőlőből bort készíteni, így rájuk is veszélyt jelenthet a mustgáz
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

Mustgáz, a láthatatlan veszély

Mint tudjuk, a szén-dioxid színtelen, szagtalan és a levegőnél nehezebb gáz, amely a padlószinttől kezdi el megtölteni a helyiséget. Egy liter must erjedése 42 liter szén-dioxidot termel, így már kis mennyiségnél is nagy odafigyelésre van szükség.

A veszély megelőzésre a katasztrófavédelem fontos tanácsokkal látta el a lakosságot. A szakemberek szerint, elsőként fontos, hogy az adott helyiség szellőztetését megfelelően biztosítsuk, különösen figyelme a padlóhoz közelebb eső légrétegekben. Hozzáteszik, hogy a levegő áramlását segíthetjük azzal is, ha a hordókat nem zsúfoljuk össze szorosan, hanem kellő távolságot hagyunk közöttük. 

Hogyan ellenőrizzük, hogy gázzal telt-e a helyiség?

A katasztrófavédelem munkatársai szerint, a klasszikus, gyertyás módszer jó megoldás lehet. Ehhez egy bot vagy egy lapát végére egy égő gyertyát kell erősíteni, majd azt derékmagasság alatt tartva kell lemenni a pincébe. Ha a láng kialszik, az azt jelenti, hogy jelentős mennyiségű szén-dioxid van már a helyiségben, így azt azonnal el kell hagyni. 

Használhatunk szén-dioxid-érzékelőt is, ennél azonban fontos, hogy úgy szereljük fel és olyan eszközt válasszunk, hogy már a belépés előtt érzékeljük, ha a készülék riasztást ad.

Milyen tüneteket produkálhat a gázmérgezés?

A mérgezést szenvedett ember először szédülni kezd, majd zavartan viselkedik, később pedig a mozgása koordinálatlanná válik és az eszméletét is elveszítheti.

A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet arra is, hogy a szüreti munkák alatt fontos, hogy soha ne dolgozzunk egyedül, mindig legyen valaki, aki odafigyel ránk. Ha úgy érezzük, hogy rosszul vagyunk, azonnal hagyjuk el a helyiséget. Ha eszméletlen embert látunk zárt térben, soha ne próbáljuk meg kimenteni egyedül, ehhez hívjuk a 112-es központi segélyhívó számot!

 

