Nem mindegy mit rakunk az autóra

Szeptember 24-én a közlekedési hatóság munkatársai ellenőriztek egy tehergépkocsit Tiszafüreden, amikor kiderült, hogy a járműre szerelt hatósági jelzés más gépjárműhöz tartozik.

Rendszáma miatt bukott le a bárándi sofőr

Az eset kapcsán értesítették a rendőröket, akik az 55 éves bárándi sofőrt előállították a Tiszafüredi Rendőrkapitányságra. A férfit egyedi azonosító jellel visszaélés bűntett miatt gyanúsítottként kihallgatták, vallomásában elismerte a rendszámcserét.