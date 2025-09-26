szeptember 26., péntek

Lebukás

2 órája

Nem mindegy mit rakunk az autóra

Egy rutinellenőrzés során különös körülményekre bukkantak a közlekedési hatóság munkatársai Tiszafüreden, aminek rendőrségi eljárás lett a vége.

Dobos Zsófia Tünde

Szeptember 24-én a közlekedési hatóság munkatársai ellenőriztek egy tehergépkocsit Tiszafüreden, amikor kiderült, hogy a járműre szerelt hatósági jelzés más gépjárműhöz tartozik.

BA-9736
Rendszáma miatt bukott le a bárándi sofőr
Forrás:  Illusztráció / MW archív

Az eset kapcsán értesítették a rendőröket, akik az 55 éves bárándi sofőrt előállították a Tiszafüredi Rendőrkapitányságra. A férfit egyedi azonosító jellel visszaélés bűntett miatt gyanúsítottként kihallgatták, vallomásában elismerte a rendszámcserét.

