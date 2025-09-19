1 órája
Ismerős arcok mögé bújnak a csalók, új módszer terjed a Messengeren – erre figyelj!
Egyre több felhasználót ér hidegzuhanyként, amikor a megszokott ismerős profilképe helyett a Meta Setting név bukkan fel a Messengerben. Az online csalók új trükkel próbálnak adatokat és teljes fiókokat megszerezni.
Az elmúlt hetekben egyre többen kaptak riadalmat keltő értesítéseket a Facebook Messengerben. A telefon az jelzi, hogy ismerősünk üzenetet küldött. Ám amint az értesítésre kattintunk, a megszokott profil hirtelen eltűnik, helyét a Meta Setting név veszi át. A furcsa váltás után pedig egy fenyegető hangvételű szöveg fogadja a felhasználót. Az online csalók új módszerrel támadnak!
Mit írnak a online csalók?
Az üzenetben egy hivatalosnak tűnő figyelmeztetés olvasható: mesterséges intelligencia szokatlan tevékenységet észlelt a fiókunknál, IP címek eltérése, tiltott tartalom vagy rosszindulatú sütik miatt. A figyelmeztetés szerint, ha 12 órán belül nem ellenőrizzük fiókunkat, azonnal felfüggesztik. A szöveghez linket is mellékelnek – például egy metaverifycenter.wixstudio.com címet –, melyre rákattintva a gyanútlan felhasználó közvetlenül az adathalászok csapdájába sétál.
Az ismerősök arca mögé bújnak
A csalás egyik legveszélyesebb eleme, hogy az üzenetek ismerősök profilképe mögül érkeznek. Sokan ezért kattintanak bele gondolkodás nélkül – hiszen ki ne nyitná meg barátja üzenetét? Csakhogy amint az üzenetet megnyitjuk, a profil már nem az ismerősé, hanem a Meta Settingé. Van, aki még így is rákattint a mellékelt linkre, ezzel azonban saját fiókját és személyes adatait adja át a csalóknak, vagy elveszíti a fiókja felett az irányítást, esetleg felfüggesztik a hozzáférését. A visszaszerzés ilyenkor rendkívül hosszadalmas procedúra, komoly utánajárást igényel, és még így sem biztos, hogy sikerül.
Én az elmúlt héten két ismerősömtől is kaptam ilyen üzenetet. Az egyikükkel napi szinten, míg a másikkal ritkábban, de szoktunk beszélgetni, nem volt újdonság a tőlük érkező üzenet. Most viszont, ahogy rákattintottam a küldőre, azonnal eltűnt az arcképük és egy fogaskerékre váltott. Az üzenet mindkettejüknél azonos. Egy ellenőrző linkre terelt volna a szöveg, figyelmeztetve, ha nem teszem, 12 óra elteltével felfüggesztik a fiókom. Nem kattintottam rá, és még mindig működik a fiókom, pedig ennek több napja
– osztotta meg tapasztalatát egy olvasónk.
Bárki áldozattá válhat
A netes csalók folyamatosan új módszerekkel próbálkoznak. Még a tapasztalt internetezők is könnyen rákattinthatnak egy gyanús linkre, hiszen a mindennapi görgetés közben alig figyelünk az apró részletekre. Egyetlen óvatlan mozdulat is elég ahhoz, hogy illetéktelenek hozzáférjenek adatainkhoz, és átvegyék az irányítást profilunk felett.
Nagyon sok ismerősöm jelezte, hogy szintén így jártak, és ahogy olvastam közismert emberek is áldozatul estek az online csalóknak
– tette hozzá.
Hogyan védekezzünk?
Az online csalók mindig lépéselőnyben próbálnak maradni. Ezért a legfontosabb védekezés továbbra is az óvatosság.
- Soha ne kattintsunk gyanús linkre, még akkor sem, ha az ismerőstől érkezett!
- Ellenőrizzük az üzeneteket: ha ismerős küldött, de gyanús a szöveg, kérdezzünk rá közvetlenül nála!
- Használjunk kétlépcsős azonosítást, így nehezebb lesz illetékteleneknek átvenni a fiókot!
Az elmúlt évben, ahogy arról hírportálunkon is beszámoltunk, több módszerrel is próbálkoztak a kibercsalók. Trükkjeikről, az ellenük való védekezésről júliusi podcastadásunkban Vojter-Szabó Zita, a vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője beszélt.