Ismerős arcok mögé bújnak a csalók, új módszer terjed a Messengeren – erre figyelj!

Az elmúlt hetekben egyre többen kaptak riadalmat keltő értesítéseket a Facebook Messengerben. A telefon az jelzi, hogy ismerősünk üzenetet küldött. Ám amint az értesítésre kattintunk, a megszokott profil hirtelen eltűnik, helyét a Meta Setting név veszi át. A furcsa váltás után pedig egy fenyegető hangvételű szöveg fogadja a felhasználót. Az online csalók új módszerrel támadnak!

Vigyázat, új módszerrel támadnak az online csalók – mutatjuk, hogyan kerülhetjük el a bajt!

Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Mit írnak a online csalók?

Az üzenetben egy hivatalosnak tűnő figyelmeztetés olvasható: mesterséges intelligencia szokatlan tevékenységet észlelt a fiókunknál, IP címek eltérése, tiltott tartalom vagy rosszindulatú sütik miatt. A figyelmeztetés szerint, ha 12 órán belül nem ellenőrizzük fiókunkat, azonnal felfüggesztik. A szöveghez linket is mellékelnek – például egy metaverifycenter.wixstudio.com címet –, melyre rákattintva a gyanútlan felhasználó közvetlenül az adathalászok csapdájába sétál.

Az ismerősök arca mögé bújnak

A csalás egyik legveszélyesebb eleme, hogy az üzenetek ismerősök profilképe mögül érkeznek. Sokan ezért kattintanak bele gondolkodás nélkül – hiszen ki ne nyitná meg barátja üzenetét? Csakhogy amint az üzenetet megnyitjuk, a profil már nem az ismerősé, hanem a Meta Settingé. Van, aki még így is rákattint a mellékelt linkre, ezzel azonban saját fiókját és személyes adatait adja át a csalóknak, vagy elveszíti a fiókja felett az irányítást, esetleg felfüggesztik a hozzáférését. A visszaszerzés ilyenkor rendkívül hosszadalmas procedúra, komoly utánajárást igényel, és még így sem biztos, hogy sikerül.

Én az elmúlt héten két ismerősömtől is kaptam ilyen üzenetet. Az egyikükkel napi szinten, míg a másikkal ritkábban, de szoktunk beszélgetni, nem volt újdonság a tőlük érkező üzenet. Most viszont, ahogy rákattintottam a küldőre, azonnal eltűnt az arcképük és egy fogaskerékre váltott. Az üzenet mindkettejüknél azonos. Egy ellenőrző linkre terelt volna a szöveg, figyelmeztetve, ha nem teszem, 12 óra elteltével felfüggesztik a fiókom. Nem kattintottam rá, és még mindig működik a fiókom, pedig ennek több napja

– osztotta meg tapasztalatát egy olvasónk.