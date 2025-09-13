A rendőrök most mindenhol ott lesznek – mutatjuk, mire kell a legjobban odafigyelni

Szeptember 16. és 22. között újabb országos közlekedésbiztonsági akcióba kezd a rendőrség. A ROADPOL nemzetközi programhoz csatlakozva a hatóságok a „Figyeld az utat!” kampány keretében ezúttal a figyelemelterelő vezetési magatartásokat, főként a menet közbeni mobiltelefon-használatot ellenőrzik.

Forrás: MW archív / Illusztráció

A police.hu tájékoztatása szerint az akció természetesen Jász-Nagykun-Szolnok vármegye útjait is érinti, így érdemes most különösen odafigyelni a szabályokra. Aki volán mögött nyomkodja a telefonját, könnyen bírságot kaphat!