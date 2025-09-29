Videón a brutális baleset, fékezés nélkül rohant bele az előtte veszteglő autóba az elvakított sofőr

Egy olvasó fedélzeti kamerája rögzítette azt a balesetet, amely Cegléd és Ceglédbercel között történt még szeptember 25-én késő este. Az időbélyegző szerint az országúti baleset Cegléd környékén 23:32-kor történt – számolt be róla a BpiAutósok.hu oldala.

Az országúti baleset Cegléd térségében történt, a sofőrt elvakította a szemből érkező autó reflektorfénye

Fotó: illusztráció / MW Archivum

Az országúti baleset Cegléd térségében fontos problémára világít rá

A felvételen jól látható, ahogy a szemből érkező jármű erős reflektora elvakítja a kamerás autó sofőrjét. Emiatt nem veszi észre időben, hogy előtte az úton vesztegel egy másik autó. A várakozó kocsi nem tett ki elakadásjelző háromszöget, és semmilyen más figyelmeztetést sem használt.

A következő pillanatban óriási csattanás hallatszik, hiszen az országúti tempónál esély sem maradt az ütközés elkerülésére.

„Íme egy példa, miért kell lekapcsolni a reflektort szembejövő esetén, és miért kell használni az elakadásjelző háromszöget, ha a helyzet megkívánja!” – írta a felvételt beküldő autós.