Híd épül Martfűnél, megkezdődött a Tisza-part rendezése – galériával, videóval

– Ennek során begyakoroljuk azokat a feladatokat, amelyeket egy esetleges NATO közös védelmi műveletben az ezrednek kellene elvégeznie. Egy olyan átkelőt rendezünk majd be, amely az összhaderőnemi kötelékek manőverszabadságát biztosítja. Vagyis, ha például egy szolnoki hidat lerombolna az ellenség, akkor is képesek legyünk egy olyan átkelőt létesíteni, ami lehetővé teszi a csapatok nyugat-keleti mozgását – fejtette ki az ezredparancsnok.

Dr. Csurgó Attila ezredes (balra) és dr. Tenkő Csaba alezredes Martfűn, a hadgyakorlat előkészületeinél

Fotó: Mészáros János

Mint mondta, jelenleg hat munkagéppel és azok kezelő személyzetével dolgoznak a folyóparton. Szélesítik a lejárót, eltávolítják a benőtt gallyakat, ágakat. A kiképzési feladat szeptember 29-től indul, az átkelési feladatok gyakorlásában együttműködünk a katasztrófavédelemmel és a rendőrséggel. Az október 2-i bemutatón egy igazi, úszóaljzatú hidat rendeznek be, és megnézik, ki, hogyan tud átkelni rajta. A műveletben NATO-erők is részt vesznek.

Jelentős szerepet kap a gyakorlatban a helikopterdandár helyőrségtámogató parancsnoksága

Mindehhez persze jelentős támogatóerők kellenek, főleg, hogy a műszaki ezred már szeptember 15-én áttelepült a szolnoki helyőrségbe. Ezt a munkát látja el az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Helyőrségtámogató Parancsnoksága. Ami jó hír, hiszen a szolnoki egységnek óriási tapasztalata van az ilyen jellegű logisztikai munkákban.