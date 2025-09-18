31 perce
Híd épül Martfűnél, megkezdődött a Tisza-part rendezése – galériával, videóval
Az MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred kijelölt állománya szeptember 15-én áttelepült Szolnok helyőrségbe és megkezdte a katonai művelet előkészítését. Martfűn területtisztítási munkálatokat, lejáró út szélesítését és műszaki földmunkát végeznek a néhai kompátkelő helyen. Az országvédelmi gyakorlat előkészületeit a helyszínen néztük meg.
A honvédség jelenleg a tiszai kompátkelőnél tisztítja meg az utat egy nagyszabású országvédelmi gyakorlat részeként. A művelet során hidat vetnek (jobban mondva: telepítenek) majd a Tiszán, ennek az előkészületei zajlanak Martfűnél. A bozótharc igen jelentős: csütörtöki ottjártunkkor komoly erőkkel gyérítették a komplejáró környékét, amelyet az elmúlt évek elhanyagoltsága nyomán visszafoglalt a természet.
Nagyszabású országvédelmi gyakorlat készülődik Martfűnél
Míg a gépek-katonák dolgoztak és a faágak repkedtek, dr. Csurgó Attila ezredes, a műszaki ezred parancsnoka számolt be arról, hogy az átkelő berendezésén az ezred dolgozik. Ennek az alapja, hogy a megfelelő oda- és elvezető utak elkészüljenek, ez zajlik most. Kiemelte, hogy mindezt az Adaptive Hussars 2025, NATO keretek között végrehajtandó védelmi gyakorlat részeként végzik el.
Katonai gyakorlat MartfűnFotók: Mészáros János
– Ennek során begyakoroljuk azokat a feladatokat, amelyeket egy esetleges NATO közös védelmi műveletben az ezrednek kellene elvégeznie. Egy olyan átkelőt rendezünk majd be, amely az összhaderőnemi kötelékek manőverszabadságát biztosítja. Vagyis, ha például egy szolnoki hidat lerombolna az ellenség, akkor is képesek legyünk egy olyan átkelőt létesíteni, ami lehetővé teszi a csapatok nyugat-keleti mozgását – fejtette ki az ezredparancsnok.
Mint mondta, jelenleg hat munkagéppel és azok kezelő személyzetével dolgoznak a folyóparton. Szélesítik a lejárót, eltávolítják a benőtt gallyakat, ágakat. A kiképzési feladat szeptember 29-től indul, az átkelési feladatok gyakorlásában együttműködünk a katasztrófavédelemmel és a rendőrséggel. Az október 2-i bemutatón egy igazi, úszóaljzatú hidat rendeznek be, és megnézik, ki, hogyan tud átkelni rajta. A műveletben NATO-erők is részt vesznek.
Jelentős szerepet kap a gyakorlatban a helikopterdandár helyőrségtámogató parancsnoksága
Mindehhez persze jelentős támogatóerők kellenek, főleg, hogy a műszaki ezred már szeptember 15-én áttelepült a szolnoki helyőrségbe. Ezt a munkát látja el az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Helyőrségtámogató Parancsnoksága. Ami jó hír, hiszen a szolnoki egységnek óriási tapasztalata van az ilyen jellegű logisztikai munkákban.
– Az Adaptive Hussars 2025 egy nagy láthatóságú, összhaderőnemi és összkormányzati gyakorlat, amely célja az ország védelme – mondta el a helyőrségtámogatók parancsnoka, Tenkő Csaba alezredes.
– Ezen műveleti célok mellett folyamatosan teszteljük a helyőrség-támogató koncepciót, ami egy teljesen új stratégia a Magyar Honvédségben. Lényege, hogy a gyakorlat során minden műveleti egység megmozdul, kivéve a támogatók: nekik a saját logisztikai elemeit nem kell mozgatni. Az ország bármely helyőrségébe áttelepülő csapatokat, már egy általános logisztikai szervezet várja, amely kiszolgálja őket. Ez elsősorban élelmezést, elhelyezést, üzemanyag-biztosítást, egészségügyi ellátást jelent, de egyéb feladatai is vannak – sorolta az alezredes. Hangsúlyozta, a mostani gyakorlat nemzetközi, azt a NATO keretein belül szervezik meg, így sok nemzet katonái vesznek részt benne, őket is a Helyőrségtámogató Parancsnokság látja majd el.
