Egy apró élet forgott kockán, a tűzoltók sem gondolták, hogy ilyen mentőakciót kell indítaniuk a mélybe

Idegen környezetben, ijedten kuporgott egy aprócska állat, szemében szinte látni lehetett a segélykiáltást. Örményes közelében egy sete-sute őzgida esett egy feneketlen silógödörbe – adta hírül csütörtökön a Rendészeti Államtitkárság hivatalos Facebook-oldalán.

Szokatlan látvány a silógödör mélyén. Valószínűleg az őzike se gondolta, hogy itt végződik a kalandja

Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság / Forrás: Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldala

Pontosan nem tudni, hogyan is kerülhetett az állat a gödör mélyére, a hír szerint valószínűleg későn vehette észre a száraz növényzettel körbenőtt lyukat, és végül belezuhant.

Hatalmas mázlival úszta meg az őzgida

A riasztás a kisújszállási tűzoltókhoz érkezett be, akik éppen ebédhez készülődtek. Mint írták, az étel ugyan kihűlt, de a szerencsétlenül járt jószág örökké hálás lesz megmentőinek.

– Nem csak kollégáinkkal volt mázlija, Öreg néne őzikéjéhez képest lába nem tört, gyakorlatilag kisebb horzsolásokkal megúszta, állatorvosra nem volt szükség. Mintha mi sem történt volna, villámgyorsan odébbállt – írták a mentésben részt vett munkatársak.