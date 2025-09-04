1 órája
Egy apró élet forgott kockán, a tűzoltók sem gondolták, hogy ilyen mentőakciót kell indítaniuk a mélybe
Hírportálunkon számtalanszor beszámoltunk lángoló tarlókról, égő épületekről, viharkárokról, ahol a katasztrófavédelem munkatársai rendíthetetlenül vetették bele magukat az akcióba. Ám most meglepő esethez riasztották őket. Mutatjuk is, hogy mihez!
Idegen környezetben, ijedten kuporgott egy aprócska állat, szemében szinte látni lehetett a segélykiáltást. Örményes közelében egy sete-sute őzgida esett egy feneketlen silógödörbe – adta hírül csütörtökön a Rendészeti Államtitkárság hivatalos Facebook-oldalán.
Pontosan nem tudni, hogyan is kerülhetett az állat a gödör mélyére, a hír szerint valószínűleg későn vehette észre a száraz növényzettel körbenőtt lyukat, és végül belezuhant.
Hatalmas mázlival úszta meg az őzgida
A riasztás a kisújszállási tűzoltókhoz érkezett be, akik éppen ebédhez készülődtek. Mint írták, az étel ugyan kihűlt, de a szerencsétlenül járt jószág örökké hálás lesz megmentőinek.
– Nem csak kollégáinkkal volt mázlija, Öreg néne őzikéjéhez képest lába nem tört, gyakorlatilag kisebb horzsolásokkal megúszta, állatorvosra nem volt szükség. Mintha mi sem történt volna, villámgyorsan odébbállt – írták a mentésben részt vett munkatársak.
