Bevetés

1 órája

Egy apró élet forgott kockán, a tűzoltók sem gondolták, hogy ilyen mentőakciót kell indítaniuk a mélybe

Címkék#katasztrófavédelem#állatmentes#őzgida

Hírportálunkon számtalanszor beszámoltunk lángoló tarlókról, égő épületekről, viharkárokról, ahol a katasztrófavédelem munkatársai rendíthetetlenül vetették bele magukat az akcióba. Ám most meglepő esethez riasztották őket. Mutatjuk is, hogy mihez!

Dobos Zsófia Tünde

Idegen környezetben, ijedten kuporgott egy aprócska állat, szemében szinte látni lehetett a segélykiáltást. Örményes közelében egy sete-sute őzgida esett egy feneketlen silógödörbe – adta hírül csütörtökön a Rendészeti Államtitkárság hivatalos Facebook-oldalán.

őzgida a silógödörben
Szokatlan látvány a silógödör mélyén. Valószínűleg az őzike se gondolta, hogy itt végződik a kalandja
Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság / Forrás: Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldala

Pontosan nem tudni, hogyan is kerülhetett az állat a gödör mélyére, a hír szerint valószínűleg későn vehette észre a száraz növényzettel körbenőtt lyukat, és végül belezuhant.

Hatalmas mázlival úszta meg az őzgida

A riasztás a kisújszállási tűzoltókhoz érkezett be, akik éppen ebédhez készülődtek. Mint írták, az étel ugyan kihűlt, de a szerencsétlenül járt jószág örökké hálás lesz megmentőinek. 

– Nem csak kollégáinkkal volt mázlija, Öreg néne őzikéjéhez képest lába nem tört, gyakorlatilag kisebb horzsolásokkal megúszta, állatorvosra nem volt szükség. Mintha mi sem történt volna, villámgyorsan odébbállt – írták a mentésben részt vett munkatársak.

megmenekült az őzgida
Csak egy kis seb a szeme alatt, de ezen kívül úgy tűnik épp bőrrel megúszta az esést az őzgida
Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság / Forrás: Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldala

 

