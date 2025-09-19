1 órája
Letépte a kerékpározó idős nő karjáról a táskát, az áldozat a földön végezte
Egy idős asszony táskáját tépte le biciklijéről egy nő Jászkiséren. A sértett a földre esett és könnyebben megsérült, a gyanúsítottat azonban néhány órán belül elfogták a rendőrök.
Rablás miatt indított eljárást a rendőrség egy 30 éves jászkiséri nő ellen, aki szeptember 17-én reggel letépte egy idős nő táskáját a kerékpárjáról. A támadás következtében a sértett elesett, és könnyű sérüléseket szenvedett.
A Jászapáti Rendőrőrs munkatársai azonnal adatgyűjtésbe kezdtek, és még aznap délután beazonosították a gyanúsítottat, akit előállítottak és kihallgattak. A nő beismerte a bűncselekményt: a táskából kivette a pénzt, majd a pénztárcát és a táskát eldobta – olvasható a police.hu oldalon.
A rendőrök rövid időn belül megtalálták az eldobott tárgyakat, valamint a gyanúsított lakásán a pénz egy részét is. A nőt őrizetbe vették, és gyorsított eljárásban bíróság elé állították.
