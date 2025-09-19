Letépte a kerékpározó idős nő karjáról a táskát, az áldozat a földön végezte

Rablás miatt indított eljárást a rendőrség egy 30 éves jászkiséri nő ellen, aki szeptember 17-én reggel letépte egy idős nő táskáját a kerékpárjáról. A támadás következtében a sértett elesett, és könnyű sérüléseket szenvedett.

Egy napon belül elfogták a gyanúsítottat

Forrás: police.hu

A Jászapáti Rendőrőrs munkatársai azonnal adatgyűjtésbe kezdtek, és még aznap délután beazonosították a gyanúsítottat, akit előállítottak és kihallgattak. A nő beismerte a bűncselekményt: a táskából kivette a pénzt, majd a pénztárcát és a táskát eldobta – olvasható a police.hu oldalon.

A rendőrök rövid időn belül megtalálták az eldobott tárgyakat, valamint a gyanúsított lakásán a pénz egy részét is. A nőt őrizetbe vették, és gyorsított eljárásban bíróság elé állították.