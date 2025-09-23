Egy kés is előkerült a szolnoki éjszakában – gátlástalan rabló nyomába eredtek a rendőrök

Egy 23 éves férfi és annak 30 éves ismerős szeptember 21-én gyalogoltak a szolnoki éjszakában, amikor a fiatalabb megkérte alkalmi ismerősétől, hogy adja át a telefonját – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Miután a mobil tulajdonosa nemet mondott, elszabadult a pokol.

Késsel követelte ismerőse telefonját, majd a biciklijét elvette a szolnoki tolvaj

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A fiatal férfi késsel kezdte követelni az ismerős telefonját, melyet a fenyegetést követően átadta a készüléket. Mindez azonban nem volt elég, a feloldókódra is szüksége volt, továbbá a gyanúsított a drága biciklit is magának akarta. Lába közé fogta a bringa első kerekét, mire a tulajdonos elrohant.

A rendőrség tájékoztatásából az is kiderült, hogy a 23 éves férfi nemcsak egy rablást követett el, ugyanezen a napon kora délután egy, a buszon vele utazó férfi mobiltelefonját és pénzét követelte. Azzal fenyegette meg, hogyha nem kapja meg, a táskájában lévő késsel – amit nem vett elő – meg fogja szúrni. A sértett próbált felállni az ülésből, azonban a rabló megakadályozta. Csak az után tudott leszállni a buszról, miután a sértett adott neki 2000 forintot.

A rendőrség néhány órán belül elfogta, majd előállította a férfit a Szolnoki Rendőrkapitányságra. A biciklit és a mobilt lefoglalták, és visszaadták a sértettnek. Kétrendbeli rablás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Elmondta, hogy a 2000 forinton füstölőt vett. A nyomozók őrizetbe vették a férfit, és kezdeményezték letartóztatását.