Féltucatnyi körözött csuklóján kattant a bilincs, közreadták az adatokat a jászkunsági rendőrök

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint egy személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrök tudomására, valamint két ittas járművezetővel szemben intézkedtek az elmúlt 24 órában Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében.

Több helyre is riasztották a vármegyei rendőröket szerdán

Fotó: MW-archív

A baleseten túl a rendőrség hat személyt fogott el az ellenük érvényben lévő körözés alapján.