29 perce
Féltucatnyi körözött csuklóján kattant a bilincs, közreadták az adatokat a jászkunsági rendőrök
Bőven akadt munkája a rendőrségnek, több helyre is riasztották őket. Mutatjuk, milyen akciókat hajtottak végre az elmúlt huszonnégy órában a Jászkunságban.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint egy személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrök tudomására, valamint két ittas járművezetővel szemben intézkedtek az elmúlt 24 órában Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében.
A baleseten túl a rendőrség hat személyt fogott el az ellenük érvényben lévő körözés alapján.
Bevetés
4 órája
Egy apró élet forgott kockán, a tűzoltók sem gondolták, hogy ilyen mentőakciót kell indítaniuk a mélybe
Útközben történt
17 órája
Drámai percek a volán mögött, a kislány nem várt a mentőkre
