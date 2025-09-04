szeptember 4., csütörtök

Féltucatnyi körözött csuklóján kattant a bilincs, közreadták az adatokat a jászkunsági rendőrök

Címkék#rendőrségi hírek#elfogás#szabálysértés

Bőven akadt munkája a rendőrségnek, több helyre is riasztották őket. Mutatjuk, milyen akciókat hajtottak végre az elmúlt huszonnégy órában a Jászkunságban.

Dobos Zsófia Tünde

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint egy személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrök tudomására, valamint két ittas járművezetővel szemben intézkedtek az elmúlt 24 órában Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében.

SPS_5666
Több helyre is riasztották a vármegyei rendőröket szerdán
Fotó: MW-archív

A baleseten túl a rendőrség hat személyt fogott el az ellenük érvényben lévő körözés alapján.

 

