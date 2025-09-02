szeptember 2., kedd

Azt hitte, megússza

34 perce

Rátörték az ajtót a kőteleki férfira, akire hónapok óta gyanakodtak már, videón az elfogás pillanatai

Címkék#üzlet#drog#Tisza MEKTO#rejtekhely#rendőr#díler

Tisza menti településeken árulta a drogot, gyorsan intézkedtek a rendőrök.

Zárkában gondolkodhat arról egy 28 éves férfi, hogy jó ötlet volt-e belevágni a bűnös üzletbe. Az elkövetőt augusztus 28-án délután fogták el a rendőrök.

ARRESTED AND HANDCUFFED MAN BY THE POLICE ON THE STREET NEXT TO A CAR. REAR VIEW.
Naponta árulta a drogot, most rács mögött várhatja a folytatást
Fotó: Gettyimages.com / Forrás:  Illusztráció

A Szolnoki Rendőrkapitányság bűnügyi egysége a Tisza MEKTO bevetési csoport segítségével csapott le a kőteleki férfira, akiről a gyanú szerint hónapok óta tudni lehetett, hogy rendszeresen drogot árul Tiszasülyön és Kőtelken – közölte hírportálunkkal Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A házkutatás során a rendőrök több rejtekhelyen is alufóliába csomagolt, valamint zacskóban tárolt fehér, kristályos anyagot találtak. Az illegális szerek mellett készpénzt és mobiltelefonokat is lefoglaltak a vagyonvisszaszerzés részeként.

A férfit előállították, kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették. Az ügyészek indítványára a bíróság elrendelte a letartóztatását, így egy darabig biztosan nem folytathatja a tiltott kereskedelmet.

 

