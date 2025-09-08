Rendőrségi statisztika
1 órája
Érdekes számokat osztott meg a vármegyei rendőrség
Az elmúlt 72 órában történt.
Jász-nagykun-Szolnok vármegyében az elmúlt 72 órában nyolc személyi sérüléssel járó közlekedési balesetben intézkedtek a rendőrök – adta hírül csütörtöki közlésében a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Közlekedési eseményeken túl, a vármegyei rendőrök három személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján illetve két ittas járművezetővel szemben intézkedtek.
