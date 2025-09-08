szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendőrségi statisztika

45 perce

Érdekes számokat osztott meg a vármegyei rendőrség

Címkék#rendőri intézkedés#közlekedési baleset#körözött személy

Az elmúlt 72 órában történt.

Szoljon.hu

Jász-nagykun-Szolnok vármegyében az elmúlt 72 órában nyolc személyi sérüléssel járó közlekedési balesetben intézkedtek a rendőrök – adta hírül csütörtöki közlésében a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Close-up view of a police cars overhead siren and light bar
Ezúttal ittas vezetőket nem voltak a jászkunsági utakon
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

Közlekedési eseményeken túl, a vármegyei rendőrök három személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján illetve két ittas járművezetővel szemben intézkedtek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu