Egymás után jöttek a riasztások, a rendőrök három fronton is intézkedtek

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában három személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrök tudomására.

Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

A vármegye rendőrei továbbá egy ittas sofőrrel szemben intézkedtek és két személyt fogtak el az ellene érvényben lévő körözés alapján.