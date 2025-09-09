Mozgalmas nap
3 órája
Egymás után jöttek a riasztások, a rendőrök három fronton is intézkedtek
Az elmúlt napon három személyi sérüléssel járó baleset történt a vármegye útjain.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában három személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrök tudomására.
A vármegye rendőrei továbbá egy ittas sofőrrel szemben intézkedtek és két személyt fogtak el az ellene érvényben lévő körözés alapján.
