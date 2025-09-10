Rendőrségi statisztika
50 perce
Számos körözött személy csuklóján kattant a bilincs
Az elmúlt 24 órában nem történt személyi sérüléssel járó baleset a Jászkunságban. A rendőrök viszont így sem unatkoztak.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén kedden személyi sérüléssel járó közlekedési baleset nem jutott a rendőrök tudomására. Az egyenruhások hét személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján.
