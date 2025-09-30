Balesetnél nem, máshol viszont szükség volt a rendőrökre

szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

A hétvége után csillapodhattak a kedélyek az utakon, közlekedési balesethez nem kellett kivonulnia a rend őreinek. Ellenben máshol akadt dolguk.

Ittas vezetőket fogtak a vármegyei rendőrök

Az elmúlt 24 órában személyi sérüléssel járó közlekedési baleset nem jutott a rendőrök tudomására – tájékoztatta hírportunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Ennek ellenére akadt dolga a vármegyei rendőröknek, két ittas vezetővel szemben is intézkedtek az elmúlt nap során, valamint egy személyt is elfogtak az ellene érvényben lévő körözés alapján.

