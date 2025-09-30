1 órája
Balesetnél nem, máshol viszont szükség volt a rendőrökre
A hétvége után csillapodhattak a kedélyek az utakon, közlekedési balesethez nem kellett kivonulnia a rend őreinek. Ellenben máshol akadt dolguk.
Ittas vezetőket fogtak a vármegyei rendőrök
Forrás: Illusztráció / MW archív
Az elmúlt 24 órában személyi sérüléssel járó közlekedési baleset nem jutott a rendőrök tudomására – tájékoztatta hírportunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Ennek ellenére akadt dolga a vármegyei rendőröknek, két ittas vezetővel szemben is intézkedtek az elmúlt nap során, valamint egy személyt is elfogtak az ellene érvényben lévő körözés alapján.
