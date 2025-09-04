Senki sem vásárol úgy, ahogy ez a karcagi férfi: mutatjuk a trükkjét

Szeptember 3-án, szerda délután egy karcagi lakos bement egy helyi élelmiszerüzletbe, ahonnan két alkalommal lopott el apróságokat, majd egy különös gondolattól vezérelve bevásárlókocsit is elvitte – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A Karcagi Polgárőrség polgárőre érte tetten, aki az esetet látva feltartóztatta a 40 éves férfit, majd értesítette a rendőrséget. Az egyenruhások lefoglalták és visszaadták a bevásárlókocsit, a jogsértőt pedig előállították a rendőrkapitányságra. Meghallgatták, majd tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt őrizetbe vették.