Senki sem vásárol úgy, ahogy ez a karcagi férfi: mutatjuk a trükkjét
Többször is visszatért egy férfi a helyi élelmiszerüzletbe, az ott dolgozók nem örültek a viszontlátásnak.
Nem csak árut, bekovácsolódit is vitt a karcagi férfi
Szeptember 3-án, szerda délután egy karcagi lakos bement egy helyi élelmiszerüzletbe, ahonnan két alkalommal lopott el apróságokat, majd egy különös gondolattól vezérelve bevásárlókocsit is elvitte – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A Karcagi Polgárőrség polgárőre érte tetten, aki az esetet látva feltartóztatta a 40 éves férfit, majd értesítette a rendőrséget. Az egyenruhások lefoglalták és visszaadták a bevásárlókocsit, a jogsértőt pedig előállították a rendőrkapitányságra. Meghallgatták, majd tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt őrizetbe vették.
