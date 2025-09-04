szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sajátos módszer

1 órája

Senki sem vásárol úgy, ahogy ez a karcagi férfi: mutatjuk a trükkjét

Címkék#lopás#rendőrségi hírek#élelmiszerüzlet

Többször is visszatért egy férfi a helyi élelmiszerüzletbe, az ott dolgozók nem örültek a viszontlátásnak.

Dobos Zsófia Tünde
Senki sem vásárol úgy, ahogy ez a karcagi férfi: mutatjuk a trükkjét

Nem csak árut, bekovácsolódit is vitt a karcagi férfi

Forrás: Getty Images

Fotó: Illusztráció

Szeptember 3-án, szerda délután egy karcagi lakos bement egy helyi élelmiszerüzletbe, ahonnan két alkalommal lopott el apróságokat, majd egy különös gondolattól vezérelve bevásárlókocsit is elvitte – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A Karcagi Polgárőrség polgárőre érte tetten, aki az esetet látva feltartóztatta a 40 éves férfit, majd értesítette a rendőrséget. Az egyenruhások lefoglalták és visszaadták a bevásárlókocsit, a jogsértőt pedig előállították a rendőrkapitányságra. Meghallgatták, majd tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt őrizetbe vették.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu