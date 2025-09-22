Eseménydús hétvége
1 órája
Nem menekültek a szabályszegők, gyorsan lecsapott rájuk a rendőrség
Bőven akadt dolga a vármegyei rendőrségnek az elmúlt 72 órában. Mutatjuk ezúttal hány helyre riasztották munkatársaikat.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint, az elmúlt három napban bőven akadt dolguk: nyolc közlekedési balesetnél intézkedtek a vármegyében, ahol személyi sérülés is történt.
Emellett három ittas sofőrt is elfogtak a vármegyei utakon, továbbá az elmúlt 72 órában két olyan személyt is elfogtak, akik ellen érvényben lévő körözés adtak ki.
16 órája
Tehetünk és tennünk is kell ellene: van, akit egy életre megnyomoríthat az iskolai bántalmazás
19 órája
Különös látvány fogadta a Ceglédre érkezőket, még mindig a hatása alatt vannak
