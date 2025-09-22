Nem menekültek a szabályszegők, gyorsan lecsapott rájuk a rendőrség

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint, az elmúlt három napban bőven akadt dolguk: nyolc közlekedési balesetnél intézkedtek a vármegyében, ahol személyi sérülés is történt.

Az elmúlt 72 órában 13 esetnél intézkedtek a vármegyei rendőrök

Forrás: Illusztráció / MW archív

Emellett három ittas sofőrt is elfogtak a vármegyei utakon, továbbá az elmúlt 72 órában két olyan személyt is elfogtak, akik ellen érvényben lévő körözés adtak ki.