Eseménydús hétvége

27 perce

Nem menekültek a szabályszegők, gyorsan lecsapott rájuk a rendőrség

Címkék#szabályszegés#statisztika#rendőrségi hírek#ittas vezetés#rendőrség#közlekedési baleset#körözött személy

Bőven akadt dolga a vármegyei rendőrségnek az elmúlt 72 órában. Mutatjuk ezúttal hány helyre riasztották munkatársaikat.

Dobos Zsófia Tünde

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint, az elmúlt három napban bőven akadt dolguk: nyolc közlekedési balesetnél intézkedtek a vármegyében, ahol személyi sérülés is történt.

rendorseg_illusztracio_07
Az elmúlt 72 órában 13 esetnél intézkedtek a vármegyei rendőrök
Forrás:  Illusztráció / MW archív

Emellett három ittas sofőrt is elfogtak a vármegyei utakon, továbbá az elmúlt 72 órában két olyan személyt is elfogtak, akik ellen érvényben lévő körözés adtak ki.

 

 

