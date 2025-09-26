10 perce
Rendőrök állították meg az autót, amit „találtak”, annak nem volt köszönet
Ittas vezetővel és körözött személlyel is akadt dolga a vármegye rendőreinek. Mutatjuk az elmúlt nap rendőrségi statisztikáját.
Ittas vezetőt állítottak meg a vármegyei rendőrök
Forrás: Illusztráció / MW archív
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint, vármegyénkben személyi sérüléssel járó közlekedési baleset nem jutott a rendőrök tudomására. Szabályszegővel viszont akadt dolguk a rend őreinek, az elmúlt 24 órában egy ittas járművezetőt ellen intézkedtek, továbbá két személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!