10 perce

Rendőrök állították meg az autót, amit „találtak”, annak nem volt köszönet

Címkék#szabályszegés#rendőrség#körözött személy

Ittas vezetővel és körözött személlyel is akadt dolga a vármegye rendőreinek. Mutatjuk az elmúlt nap rendőrségi statisztikáját.

Dobos Zsófia Tünde
Rendőrök állították meg az autót, amit „találtak”, annak nem volt köszönet

Ittas vezetőt állítottak meg a vármegyei rendőrök

Forrás: Illusztráció / MW archív

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint, vármegyénkben személyi sérüléssel járó közlekedési baleset nem jutott a rendőrök tudomására. Szabályszegővel viszont akadt dolguk a rend őreinek, az elmúlt 24 órában egy ittas járművezetőt ellen intézkedtek, továbbá két személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján.

