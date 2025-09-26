Rendőrök állították meg az autót, amit „találtak”, annak nem volt köszönet

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint, vármegyénkben személyi sérüléssel járó közlekedési baleset nem jutott a rendőrök tudomására. Szabályszegővel viszont akadt dolguk a rend őreinek, az elmúlt 24 órában egy ittas járművezetőt ellen intézkedtek, továbbá két személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján.

