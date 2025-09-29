Nehéz napokon vannak túl, tizenöt esetnél intézkedtek a vármegyei rendőrök

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint, hat olyan közlekedési balesethez riasztották a vármegyei rendőröket, ahol személyi sérülés is történt, továbbá három ittas vezetővel szemben intézkedtek az elmúlt három napban.

Ittas vezetőt állítottak meg a vármegyei rendőrök

Forrás: Illusztráció / MW archív

A közlekedési eseményeken túl, a hatóság munkatársai hat személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján.