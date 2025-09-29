Statisztika
2 órája
Nehéz napokon vannak túl, tizenöt esetnél intézkedtek a vármegyei rendőrök
Akciódús hétvégén vannak túl a vármegyei rendőrök. Több közlekedési eseményhez is riasztották munkatársiakat, sőt körözött személyek csuklóján is kattant a bilincs.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint, hat olyan közlekedési balesethez riasztották a vármegyei rendőröket, ahol személyi sérülés is történt, továbbá három ittas vezetővel szemben intézkedtek az elmúlt három napban.
A közlekedési eseményeken túl, a hatóság munkatársai hat személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Galériával, videóval
7 órája
Didi és csapata csinálta a bulit a szüreti felvonuláson Jászfelsőszentgyörgyön
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre