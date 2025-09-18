Rendőrségi akció Abonyban: igazoltatás után derült ki a sofőr sötét titka

A rendőrségi intézkedés részleteiről a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot kérdeztük, ahonnan megtudtuk, hogy milyen bűncselekmény miatt kell felelnie a férfinak.

A rendőrségi intézkedés során a személyautó sofőrjét előállították

Forrás: ABONY.HU

Rendőrségi intézkedés Abonyban, nyomoznak a hatóságok

A város hivatalos oldala arról adott tájékoztatást szerdán, hogy egy férfit a helyi rendőrök intézkedés alá vontak. Az egyenruhások arra figyeltek fel, hogy a fehér színű, Opel Astra autót vezető sofőr gyanúsan közlekedett, így igazoltatták. Kiderült, hogy az előállított férfit korábban a hatóságok eltiltották a vezetésről, így büntetőeljárást indítottak ellene.

– A Ceglédi Rendőrkapitányság a jármű vezetőjével szemben, járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűncselekménye miatt folytat büntetőeljárást – tájékoztatott a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Osztálya.

Bár egyes információk szerint a sofőrnél kábítószergyanús anyagot is találtak, ezt a hatóságok nem erősítették meg. A nyomozás érdekeire való tekintettel az eljárás jelenlegi szakaszában további információt nem közölhetnek a nyilvánossággal.