1 órája
Rendőrségi akció Abonyban: igazoltatás után derült ki a sofőr sötét titka
Jogosítvány nélkül vezetett az az abonyi férfi, akit korábban már eltiltottak a hatóságok a volán mögül. A rendőrségi intézkedés hatására a férfit előállították, az ügyben nyomozás indult.
A rendőrségi intézkedés részleteiről a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot kérdeztük, ahonnan megtudtuk, hogy milyen bűncselekmény miatt kell felelnie a férfinak.
Rendőrségi intézkedés Abonyban, nyomoznak a hatóságok
A város hivatalos oldala arról adott tájékoztatást szerdán, hogy egy férfit a helyi rendőrök intézkedés alá vontak. Az egyenruhások arra figyeltek fel, hogy a fehér színű, Opel Astra autót vezető sofőr gyanúsan közlekedett, így igazoltatták. Kiderült, hogy az előállított férfit korábban a hatóságok eltiltották a vezetésről, így büntetőeljárást indítottak ellene.
– A Ceglédi Rendőrkapitányság a jármű vezetőjével szemben, járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűncselekménye miatt folytat büntetőeljárást – tájékoztatott a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Osztálya.
Bár egyes információk szerint a sofőrnél kábítószergyanús anyagot is találtak, ezt a hatóságok nem erősítették meg. A nyomozás érdekeire való tekintettel az eljárás jelenlegi szakaszában további információt nem közölhetnek a nyilvánossággal.
