szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulók
Rendőrkézen

1 órája

Rendőrségi akció Abonyban: igazoltatás után derült ki a sofőr sötét titka

Címkék#sofőr#jármű#rendőrség

Jogosítvány nélkül vezetett az az abonyi férfi, akit korábban már eltiltottak a hatóságok a volán mögül. A rendőrségi intézkedés hatására a férfit előállították, az ügyben nyomozás indult.

Nyitrai Fanni

A rendőrségi intézkedés részleteiről a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot kérdeztük, ahonnan megtudtuk, hogy milyen bűncselekmény miatt kell felelnie a férfinak.

rendőrségi intézkedés Abonyban
A rendőrségi intézkedés során a személyautó sofőrjét előállították
Forrás: ABONY.HU

Rendőrségi intézkedés Abonyban, nyomoznak a hatóságok

A város hivatalos oldala arról adott tájékoztatást szerdán, hogy egy férfit a helyi rendőrök intézkedés alá vontak. Az egyenruhások arra figyeltek fel, hogy a fehér színű, Opel Astra autót vezető sofőr gyanúsan közlekedett, így igazoltatták.  Kiderült, hogy az előállított férfit korábban a hatóságok eltiltották a vezetésről, így büntetőeljárást indítottak ellene.

– A Ceglédi Rendőrkapitányság a jármű vezetőjével szemben, járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűncselekménye miatt folytat büntetőeljárást – tájékoztatott a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Osztálya.

Bár egyes információk szerint a sofőrnél kábítószergyanús anyagot is találtak, ezt a hatóságok nem erősítették meg. A nyomozás érdekeire való tekintettel az eljárás jelenlegi szakaszában további információt nem közölhetnek a nyilvánossággal.

 

 

