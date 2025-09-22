szeptember 22., hétfő

Hatósági fellépés

34 perce

Rendőrök hada jelent meg a szolnoki vasútállomásnál, a hatóság is megszólalt az ügyben

Szombaton számos rendőr jelent meg a szolnoki vasútállomáson, ami az utazók figyelmét is felkeltette. Utánajártunk, milyen rendőrségi intézkedés zajlott a helyszínen.

Nyitrai Fanni

A vasúti rendőrségi intézkedésről készült fotó – bár névtelenül tették fel – pillanatok alatt nagy nézettséget ért el a közösségi médiában. A képen két hatósági jármű és több rendőr látható, amint egy férfit kísérnek az egyik nagyobb autóhoz. Az eset körülményei eddig nem voltak ismertek, ezért a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz fordultunk tájékoztatásért. Íme, a hivatalos tájékoztatás a történtekről!

rendőrségi intézkedés zajlott a szolnoki vasútállomáson
Rendőrségi intézkedés zajlott szombat délután a szolnoki vasútállomáson – íme, az okok!
Fotó: Fehér Gábor / Forrás: Illusztráció

Kiderült, miért zajlott rendőrségi intézkedés a vasútállomáson

A Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy szeptember 20-án, a kora délutáni órákban egy bátonyterenyei férfi által vezetett személygépkocsit ellenőriztek. A hatóság szakemberei az átvizsgálás során a járműben két úgynevezett „crack pipát”, és üres alufólia pakkokat találtak. Az autóban a sofőr mellett egy nő is utazott, akiket az egyenruhások előállítottak a helyi rendőrkapitányságon. A férfival szemben kábítószer-gyorstesztet alkalmaztak, mely végül pozitív eredményt mutatott.

– A Szolnoki Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása vétség miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen – tájékoztatott Mári Ilona rendőr alezredes, a Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

