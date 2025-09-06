Zsombor életének legjobb napját varázsolta a rendőrség egy munkatársa

Különleges rendőrségi meglepetésről olvashatunk a police.hu oldalon, amelynek középpontjában egy hét éves gyermek, Zsombor állt. A fiú már most tudja, hogy egy napon hivatásának a rendőri pályát szeretné választani, így a helyi egyenruhások albertirsai körzeti megbízottja egy felejthetetlen élménnyel ajándékozta meg.

A rendőrségi meglepetést Zsombor születésnapja alkalmából kapta, és három esztendős testvérével is megosztotta az élményt

Rendőrségi meglepetés: egy gyermek álma vált valóra

Molnár Zsolt rendőrségi törzszászlós egy különleges ajándékkal lepte meg az elhivatott Zsombort, aki bár csupán még csak hét esztendős, már tudja, hogy mivel szeretne foglalkozni a jövőben. A gyermek és három éves testvére, Dominik bemehettek a helyi rendőrkapitányságra.

– Az épület előtt már izgatottan várták a találkozást, de amikor meglátták a rendőrautót villogóval, Zsombor arca felragyogott – fogalmazta meg a rendőrség.

Felejthetetlen nappal ajándékozták meg Pest vármegye rendőrei a születésnapost

Testközelből a rendvédelem világában

Zsombor és Dominik testközelből is megismerhették a szolgálati autókat, kipróbálhatták a szirénákat, és azt is megtudhatták, hogyan működik a rendőrségi rádió. Molnár Zsolt közben mesélt arról, miből áll egy rendőr mindennapja, kiemelte a segítségnyújtás fontosságát, és elmagyarázta, mit is jelent valójában bátornak lenni. A születésnapos fiút annyira elragadtatta a betekintés, hogy végül élete egyik legjobb napjaként emlegette az élményt.