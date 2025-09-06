55 perce
Zsombor életének legjobb napját varázsolta a rendőrség egy munkatársa
Egy kisfiú születésnapját tették különlegessé az egyenruhások. A rendőrségi meglepetést Zsombor, egy hét esztendős gyermek kapta a Ceglédi Rendőrkapitányság albertirsai körzeti megbízottjától.
Különleges rendőrségi meglepetésről olvashatunk a police.hu oldalon, amelynek középpontjában egy hét éves gyermek, Zsombor állt. A fiú már most tudja, hogy egy napon hivatásának a rendőri pályát szeretné választani, így a helyi egyenruhások albertirsai körzeti megbízottja egy felejthetetlen élménnyel ajándékozta meg.
Rendőrségi meglepetés: egy gyermek álma vált valóra
Molnár Zsolt rendőrségi törzszászlós egy különleges ajándékkal lepte meg az elhivatott Zsombort, aki bár csupán még csak hét esztendős, már tudja, hogy mivel szeretne foglalkozni a jövőben. A gyermek és három éves testvére, Dominik bemehettek a helyi rendőrkapitányságra.
– Az épület előtt már izgatottan várták a találkozást, de amikor meglátták a rendőrautót villogóval, Zsombor arca felragyogott – fogalmazta meg a rendőrség.
Testközelből a rendvédelem világában
Zsombor és Dominik testközelből is megismerhették a szolgálati autókat, kipróbálhatták a szirénákat, és azt is megtudhatták, hogyan működik a rendőrségi rádió. Molnár Zsolt közben mesélt arról, miből áll egy rendőr mindennapja, kiemelte a segítségnyújtás fontosságát, és elmagyarázta, mit is jelent valójában bátornak lenni. A születésnapos fiút annyira elragadtatta a betekintés, hogy végül élete egyik legjobb napjaként emlegette az élményt.
Egyezményes segélykérő kézjellel kérhetünk segítséget, ha bajban vagyunk, ezt kell tennünk! – videóval
Különleges felirat jelenik meg hamarosan a Jászkunság egyik legféltettebb épületének falán