2 órája
Nem menekülhettek: 17(!) személyt fogtak el a rendőrök néhány napon belül a Jászkunságban
Sűrű volt a hétvége a vármegye rendőrei számára.
Fotó: Huszár Márk
Az elmúlt 72 órában négy személyi sérüléssel járó közlekedési balesetben intézkedtek a rendőrök.
Az elmúlt három napon a vármegye rendőrei 17 személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint hat ittas járművezetővel szemben intézkedtek – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
