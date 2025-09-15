szeptember 15., hétfő

Nem menekülhettek: 17(!) személyt fogtak el a rendőrök néhány napon belül a Jászkunságban

Címkék#ittas vezetés#rendőrség#közlekedési baleset#körözött személy

Sűrű volt a hétvége a vármegye rendőrei számára.

Kiss Ádám
Nem menekülhettek: 17(!) személyt fogtak el a rendőrök néhány napon belül a Jászkunságban

Fotó: Huszár Márk

Az elmúlt 72 órában négy személyi sérüléssel járó közlekedési balesetben intézkedtek a rendőrök.

Az elmúlt három napon a vármegye rendőrei 17 személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint hat ittas járművezetővel szemben intézkedtek – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

 

