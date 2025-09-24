2 órája
Hiába próbált, nem menekülhetett a rendőrök elől
Mozgalmasan telt az elmúlt 24 óra a rendőrség számár, hat esethez is riasztották munkatársaikat.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint, vármegyénkben két nap alatt két személyi sérüléssel járó közlekedési balesethez riasztották a rendőröket valamint három ittas járművezetővel szemben is intézkedniük kellett.
A közlekedései eseményeken túl, az elmúlt 24 órában egy személyt fogtak el a rendőrök az ellene érvényben lévő körözés alapján.
