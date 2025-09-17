Statisztika
2 órája
Sokan még mindig értik meg, hogy nem játék ittasan volán mögé ülni
Ittas vezetőkkel szemben is intézkedtek a jászkunsági rendőrök, de körözött személyeket is elfogtak az elmúlt 24 órában.
A rendőrségi ellenőrzések többféle reakciót is kiválthatnak a sofőrökből
Forrás: Illusztráció/Shutterstock
Az elmúlt 24 órában három személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrök tudomására, továbbá két ittas járművezetővel szemben intézkedtek és négy személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
