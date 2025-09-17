szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Sokan még mindig értik meg, hogy nem játék ittasan volán mögé ülni

Ittas vezetőkkel szemben is intézkedtek a jászkunsági rendőrök, de körözött személyeket is elfogtak az elmúlt 24 órában.

Kiss Ádám
A rendőrségi ellenőrzések többféle reakciót is kiválthatnak a sofőrökből

Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Az elmúlt 24 órában három személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrök tudomására, továbbá két ittas járművezetővel szemben intézkedtek és négy személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

 


 

