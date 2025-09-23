szeptember 23., kedd

Elektromos roller

40 perce

Ijesztő jelenetek a zebrán: mentő érkezett a rollerbaleset helyszínére

Címkék#kórház#rollerbaleset#elsőbbség

Szeptember 22-én baleset történt Cegléden, a Kossuth Lajos utcában, melyben egy fiatal lány sérült meg. A rollerbaleset miatt a helyszínre mentőt is riasztottak.

Nyitrai Fanni

Rollerbaleset rázta meg Ceglédet, amelyről a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság és az Országos Mentőszolgálat tájékoztatta hírportálunkat. Kiderült, egy fiatal lányt gázoltak el. 

rollerbaleset történt Cegléden
A rollerbaleset egy zebrán történt
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

Rollerbaleset történt Cegléden

Mint ahogyan arról a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatott, szeptember 22-én egy fiatal lány a rollerét tolva át akart kelni a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen a Kossuth Lajos utcában, ahol egy autós nem biztosított elsőbbséget, és elütötte a hölgyet.

– A helyszínről egy fiatal lányt könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba – tájékoztatott Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

A gyalogátkelőhelyek szabályai

Nemrég egy korábbi cikkünkben részletesen bemutattuk, milyen szabályok vonatkoznak a gyalogátkelőhelyek megközelítésére, és milyen kötelezettségeik vannak az autósoknak és a gyalogosoknak egyaránt. Dávid Mónika rendőr alezredes akkor hangsúlyozta: a sofőröknek minden esetben elsőbbséget kell adniuk a zebrán áthaladó gyalogosnak, és fokozott óvatossággal, mérsékelt sebességgel kell közelíteniük az átkelőhelyeket. A részletes szabályokat és tanácsokat ide kattintva olvashatják el.

 

