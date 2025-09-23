Ijesztő jelenetek a zebrán: mentő érkezett a rollerbaleset helyszínére

Rollerbaleset rázta meg Ceglédet, amelyről a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság és az Országos Mentőszolgálat tájékoztatta hírportálunkat. Kiderült, egy fiatal lányt gázoltak el.

A rollerbaleset egy zebrán történt

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Rollerbaleset történt Cegléden

Mint ahogyan arról a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatott, szeptember 22-én egy fiatal lány a rollerét tolva át akart kelni a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen a Kossuth Lajos utcában, ahol egy autós nem biztosított elsőbbséget, és elütötte a hölgyet.

– A helyszínről egy fiatal lányt könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba – tájékoztatott Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

A gyalogátkelőhelyek szabályai

