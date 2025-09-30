szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Furcsa eset

2 órája

Nem fogja elhinni, honnan került elő az ellopott roller – videón az emlékezetes pillanat

Címkék#lopás#kerékpár#roller#jármű

Egy orvul eltulajdonított elektromos jármű történetéről számoltak be Cegléden. A néhány nappal ezelőtt történt rollerlopás, melyet kamera is megörökített, később meglepő fordulatot vett. Az eszközt a rendőrök végül az elkövető udvarán ásták ki, ahol más furcsaságokra is bukkantak...

Nyitrai Fanni

A Cegléd Járás Biztonság oldalán osztották meg a nem mindennapi rollerlopás történetét, melyről videó is készült.

rollerlopás történt Cegléden
A rollerlopást egy kamera is rögzítette
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

Rollerlopás Cegléden: gyorsan rendőrkézre került az elkövető

A tájékoztatás szerint az elektromos rollert a városi strand elől vitte el az elkövető néhány nappal korábban. A járművet a tulajdonos nem zárta le, így a tettes csak gyorsan felugrott rá, és elhajtott a helyszínről. Az esetet egy biztonsági kamera is rögzítette. A felvételek és a begyűjtött információk alapján a ceglédi nyomozók rövid időn belül azonosítani tudták az elkövetőt, akinél házkutatást tartottak ceglédi otthonában.

Az ingatlan udvarán hiánytalanul és működőképes állapotban került elő az ellopott roller, melyet az elkövető a föld alá rejtett, így a rendőröknek kellett kiásniuk. A helyszínen továbbá 11 darab kerékpárt is lefoglaltak a hatóságok, melyek eredetét jelenleg még vizsgálják. Az eljárás folyamatban van.

Fontos az elektromos rollerek lezárása

Korábbi cikkünkben már bemutattuk, hogyan tarthatók a lehető legnagyobb biztonságban az elektromos járművek. A NOBILIS Hungary Kft. szerint rollerünket többféleképpen is megvédhetjük. Egyszerű és gyors megoldást jelenthet a számkódos zár, amely a kerékpárokhoz hasonlóan működik. Emellett már elérhetőek kifejezetten rollerekhez tervezett biztonsági zárak is, amelyek a leghatékonyabb védelmet nyújthatják a lopások ellen. Ezeknek a kulcsfontosságú lépéseknek a betartásával jelentősen csökkenthető a kockázat.

 

 

