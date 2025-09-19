Haragosa helyett annak autóján töltötte ki dühét, betondarabbal esett neki a járműnek

Vádat emelt a Karcagi Járási Ügyészség egy 39 éves kunmadarasi férfi ellen, aki dühében szétverte ismerőse autóját. Az eset még 2024. december 10-én történt, amikor a férfi ittasan érkezett haragosa házához, ahol heves szóváltás alakult ki kettejük között.

Így nézett ki a rongálás után a személyautó

Forrás: Magyarország Ügyészsége

A Szolnok Járási Ügyészség arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a vita közben a férfi a sértett háza előtt parkoló autóján töltötte ki dühét. Egy betondarabbal betörte a jármű első és hátsó szélvédőjét, valamint oldalablakait, majd letörte a bal oldali visszapillantó tükröt is. A rongálással összesen 63 ezer forintos kárt okozott, amelyet eddig nem térített meg.

Az ügyészség a vádiratban közérdekű munka és pénzbüntetés kiszabását indítványozta a vádlottal szemben. Az ügyben a Karcagi Járásbíróság hoz majd ítéletet.