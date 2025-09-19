szeptember 19., péntek

Rongálás

1 órája

Haragosa helyett annak autóján töltötte ki dühét, betondarabbal esett neki a járműnek

Címkék#vita#Karcagi Járási Ügyészség#betondarab#rongálás

Ittasan, egy betondarabbal esett neki haragosa autójának egy 39 éves kunmadarasi férfi. A rongálás során több üveget is betört, valamint letörte a visszapillantót.

Szoljon.hu

Vádat emelt a Karcagi Járási Ügyészség egy 39 éves kunmadarasi férfi ellen, aki dühében szétverte ismerőse autóját. Az eset még 2024. december 10-én történt, amikor a férfi ittasan érkezett haragosa házához, ahol heves szóváltás alakult ki kettejük között.

Így nézett ki a rongálás után a személyautó
Forrás: Magyarország Ügyészsége

A Szolnok Járási Ügyészség arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a vita közben a férfi a sértett háza előtt parkoló autóján töltötte ki dühét. Egy betondarabbal betörte a jármű első és hátsó szélvédőjét, valamint oldalablakait, majd letörte a bal oldali visszapillantó tükröt is. A rongálással összesen 63 ezer forintos kárt okozott, amelyet eddig nem térített meg.

Az ügyészség a vádiratban közérdekű munka és pénzbüntetés kiszabását indítványozta a vádlottal szemben. Az ügyben a Karcagi Járásbíróság hoz majd ítéletet.

 

