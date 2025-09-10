szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A bicikliseket sem kímélték

2 órája

Ők sem úszták meg: több száz gyorshajtót mértek be egyetlen hét alatt

Címkék#kockázat#KRESZ#rendőrség#ellenőrzés

A rendőröknek bőven akadt dolguk az utakon a hétvégén. A teljes közlekedésbiztonsági akció eredménye megdöbbentő.

Szoljon.hu

Az elmúlt héten a vármegye egyenruhásai 14 ittas sofőrrel szemben kezdeményeztek eljárást, valamint 14, személyi sérüléssel járó közlekedési baleset helyszínén intézkedtek. A forgalom-ellenőrzők 467 autót mértek be, melyek túllépték a megengedett sebességet, továbbá 209 kerékpárost is ellenőriztek, akiknél 28 esetben állapítottak meg valamilyen szabálysértést.

Célzott ellenőrzés2
Forrás: MW archív / Illusztráció

A police.hu tájékoztatása szerint a rendőrök a főbb baleseti okok mellett kiemelt figyelmet fordítanak a passzív biztonsági eszközök használatára és az ittas, bódult állapotban vezetők forgalomból kiszűrésére is. Az a sofőr, aki ilyen állapotban vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal, hiszen nemcsak saját, hanem mások életét is veszélyezteti, ugyanis a szeszes italok és a bódítószerek használata már kis mennyiségben is olyan élettani hatást vált ki, amely nem teszi lehetővé a biztonságos járművezetést. Fogyasztásuk hatására növekszik az észlelési idő, tompulnak a reflexek. A rendőrök kérik a járművezetőket, hogy a KRESZ szabályait betartva közlekedjenek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu