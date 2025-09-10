Ők sem úszták meg: több száz gyorshajtót mértek be egyetlen hét alatt

Az elmúlt héten a vármegye egyenruhásai 14 ittas sofőrrel szemben kezdeményeztek eljárást, valamint 14, személyi sérüléssel járó közlekedési baleset helyszínén intézkedtek. A forgalom-ellenőrzők 467 autót mértek be, melyek túllépték a megengedett sebességet, továbbá 209 kerékpárost is ellenőriztek, akiknél 28 esetben állapítottak meg valamilyen szabálysértést.

Forrás: MW archív / Illusztráció

A police.hu tájékoztatása szerint a rendőrök a főbb baleseti okok mellett kiemelt figyelmet fordítanak a passzív biztonsági eszközök használatára és az ittas, bódult állapotban vezetők forgalomból kiszűrésére is. Az a sofőr, aki ilyen állapotban vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal, hiszen nemcsak saját, hanem mások életét is veszélyezteti, ugyanis a szeszes italok és a bódítószerek használata már kis mennyiségben is olyan élettani hatást vált ki, amely nem teszi lehetővé a biztonságos járművezetést. Fogyasztásuk hatására növekszik az észlelési idő, tompulnak a reflexek. A rendőrök kérik a járművezetőket, hogy a KRESZ szabályait betartva közlekedjenek.