Sürgős riasztást kaptak a tűzoltók, azonnal hozták a szerszámokat, mikor látták, mivel van dolguk

Címkék#katasztrófavédelem#Tiszaföldvár#tűzoltóság#mentés#állatmentés

Szívszorító látvány tárult a tiszaföldvári tűzoltók szeme elé, azonnal a bajba jutott segítségére siettek.

Dobos Zsófia Tünde

Kutyamentéssel kezdődött a keddi nap Tiszaföldváron. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság híre szerint az Újtemető úton egy kutya feje beszorult a kerítés rácsai közé. 

Kétségbeesés csillogott a földvári bajbajutott kutya szemében
Forrás: Tiszaföldvár ÖTP

A bejelentő először saját maga igyekezett kiszabadítani a bajba jutott ebet, sajnos azonban nem járt sikerrel, így értesítette a tűzoltóságot. A helyszínre kiérve a város önkormányzati egysége csapszegvágóval vágta körbe a rácsot, így tudták sértetlenül kiszabadítani a négylábút, akit átadtak a gazdájának.

