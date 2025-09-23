Sürgős riasztást kaptak a tűzoltók, azonnal hozták a szerszámokat, mikor látták, mivel van dolguk

Kutyamentéssel kezdődött a keddi nap Tiszaföldváron. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság híre szerint az Újtemető úton egy kutya feje beszorult a kerítés rácsai közé.

Kétségbeesés csillogott a földvári bajbajutott kutya szemében

Forrás: Tiszaföldvár ÖTP

A bejelentő először saját maga igyekezett kiszabadítani a bajba jutott ebet, sajnos azonban nem járt sikerrel, így értesítette a tűzoltóságot. A helyszínre kiérve a város önkormányzati egysége csapszegvágóval vágta körbe a rácsot, így tudták sértetlenül kiszabadítani a négylábút, akit átadtak a gazdájának.