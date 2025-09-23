Akciófilmbe illő jelenetek egy szántóföldön: a 4-esen eredtek nyomába egy Suzukinak

Mintha egy akció filmbe léptek volna a hajdúszoboszlói rendőrök, miután egy hétköznapi ellenőrzés üldözésbe csapott át. Szeptember 18-án este a 4-es főúton egy ROADPOL ellenőrzés során akartak megállítani egy zöld Suzukit, ám a jármű sofőrje nem tett eleget a kérésnek, helyette gázt adott, és nagy sebességgel továbbhajtott. A járőrök azonnal utána eredtek, miközben értesítették a Tevékenység-irányítási Központot, ami további egységet is a Suzukis ámokfutó irányába küldött.

A szántáson keresztül próbált elmenekülni a rendőrök elől a suzukis ámokfutó

Kilométereken keresztül üldözték a suzukis ámokfutót

Az üldözés közben a kisújszállási sofőr a földútra lekanyarodott, ahonnan egy szántáson keresztül próbált elmenekülni, azonban nem sokkal később megállt, kiugrott az autóból és beszaladt egy nádasba. A rendőrök körbevették, majd többszöri felszólítással előcsalták a 46 éves férfit, majd a földre teperve megbilincselték.