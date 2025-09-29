3 órája
Vesztére volt türelmetlen a jászalsószentgyörgyi sofőr, Újszászon kapcsolták le
Csak két hónapot kellett volna várnia egy jászalsószentgyörgyi sofőrnek. Türelmetlensége végül a rendőrségre vezetett.
Tiltás ellenére ült a volán mögé, a rendőrség azonnal intézkedett
Forrás: Illusztráció / MW archív
Szeptember 28-án délután egy jászalsószentgyörgyi sofőrt ellenőriztek Újszászon a rendőrök. Az egyenruhások megállapították, hogy a sofőrt a Szolnoki Járásbíróság november 23-ig jogerősen eltiltotta a vezetéstől. A férfit előállították a Szolnoki Rendőrkapitányságra, majd járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség elkövetése miatt gyanúsítottként kihallgatták.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!