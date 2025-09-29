szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szabályszegés

3 órája

Vesztére volt türelmetlen a jászalsószentgyörgyi sofőr, Újszászon kapcsolták le

Címkék#szabályszegés#eltiltás#rendőrség

Csak két hónapot kellett volna várnia egy jászalsószentgyörgyi sofőrnek. Türelmetlensége végül a rendőrségre vezetett.

Dobos Zsófia Tünde
Vesztére volt türelmetlen a jászalsószentgyörgyi sofőr, Újszászon kapcsolták le

Tiltás ellenére ült a volán mögé, a rendőrség azonnal intézkedett

Forrás: Illusztráció / MW archív

Szeptember 28-án délután egy jászalsószentgyörgyi sofőrt ellenőriztek Újszászon a rendőrök. Az egyenruhások megállapították, hogy a sofőrt a Szolnoki Járásbíróság november 23-ig jogerősen eltiltotta a vezetéstől. A férfit előállították a Szolnoki Rendőrkapitányságra, majd járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség elkövetése miatt gyanúsítottként kihallgatták.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu