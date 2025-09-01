Métereket repült az elgázolt férfi, a sofőr nagy gázt adva azonnal eltűnt az utcából

szeptember 1., hétfő

A Szolnoki Járási Ügyészség vádat emelt egy 26 éves férfi ellen, aki kábítószer hatása alatt szándékosan elütötte egy ismerősét Kunszentmártonban, majd elhajtott a helyszínről.

Egy tiszazugi férfi ellen emelt vádat a Szolnoki Járási Ügyészség, miután 2024 májusában Kunszentmárton területén autózgatott egyik ismerősével. A vád szerint mindketten olyan kábító hatású anyagot fogyasztottak, amelynek pontos összetétele nem ismert, ám hatása befolyásolta a tudatállapotukat.

A Szolnoki Járási Ügyészség tájékoztatása szerint a páros az autózás közben észrevette, hogy az utas egyik ismerőse az utcán gyalogol. Megálltak mellette, ám az utas és a gyalogos férfi között szóváltás, majd konfliktus alakult ki. Ezután az autó továbbhajtott, de nem sokkal később, a következő kereszteződésnél a sofőr visszafordult, és a járművel nagy sebességgel a vitapartnere felé hajtott.

A sértett ekkor háttal állt egy kapubejáróban, amikor a férfi szándékosan elütötte. A gázolás következménye az lett, hogy a férfi először a motorháztetőre, majd a szélvédőre csapódott, végül több métert repülve eszméletlenül zuhant a fűbe. A vádlott ezt követően visszakormányozta autóját az úttestre, és elhagyta a helyszínt.

Az elgázolt férfi súlyosan megsérült, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség szerint a sofőr cselekménye – figyelemmel a szándékosságra és a használt eszközre, azaz az autóra – alkalmas volt arra is, hogy akár halálos következménnyel járjon. Ezért a főügyészség letöltendő szabadságvesztést, valamint a közügyektől és a vezetéstől való eltiltást kért. A férfit nem javasolják feltételes szabadságra bocsátani. Az ügyben a Szolnoki Törvényszék hoz majd döntést.

 

