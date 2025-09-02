Brutális képek a pusztításról, óriási lángokkal égett egy tároló Jászapátin

Teljes terjedelmében égett egy 24 négyzetméteres, fából készült tároló hétfő délután Jászapátin, az Álmos utcában – írtuk meg korábban hírportálunkon. A katasztrófavédelem most fotókon is bemutatta az okozott kár nagyságát.

A lángok a tetőszerkezetet is teljesen megrongálta

Forrás: Jászberényi HTP

A 25 négyzetméteres tárolónak használt épületben szerszámgépeket és háztartási eszközöket tároltak, melyek lángra kaptak. A tűz óriási méreteket öltött, melynek következtében a szomszédos, 50 négyzetméteres melléképület tetőszerkezetének egy kis részére is átterjedt.

Forrás: Jászberény HTP

A lángokat a jászberényi hivatásos, a jászkiséri önkormányzati, valamint a jászapáti önkéntes tűzoltók három vízsugárral oltották el, miután megbontották a melléképület tetőszerkezetét.