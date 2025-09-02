1 órája
Brutális képek a pusztításról, óriási lángokkal égett egy tároló Jászapátin
Tűz ütött ki egy épületben Jászapátin. A lángokat megfékezéséhez három település tűzoltó egysége kellett. Fotókon mutatjuk az okozott kárt.
Teljes terjedelmében égett egy 24 négyzetméteres, fából készült tároló hétfő délután Jászapátin, az Álmos utcában – írtuk meg korábban hírportálunkon. A katasztrófavédelem most fotókon is bemutatta az okozott kár nagyságát.
A 25 négyzetméteres tárolónak használt épületben szerszámgépeket és háztartási eszközöket tároltak, melyek lángra kaptak. A tűz óriási méreteket öltött, melynek következtében a szomszédos, 50 négyzetméteres melléképület tetőszerkezetének egy kis részére is átterjedt.
A lángokat a jászberényi hivatásos, a jászkiséri önkormányzati, valamint a jászapáti önkéntes tűzoltók három vízsugárral oltották el, miután megbontották a melléképület tetőszerkezetét.
