Elbúcsúztak a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetőjétől, kinevezték az utódját

Több mint harminc évtized után vonult nyugdíjba a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője, Busi László ezredes, rendőrségi főtanácsos szeptember 1-jén.

Állományában teljesített 32 év szolgálata elismeréséül emléklapot vehetett át Busi László ezredes (balra)

Forrás: Police.hu

Az ezredes részére – az állományában szolgálata elismeréséül – emléklapot, valamint Napóleon pisztoly emléktárgyat adományozott a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Továbbá kimagasló teljesítményt nyújtó szakmai munkájának elismeréseként Lovas Attila, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója is emléktárgyat nyújtott át a leköszönő kapitányságvezetőnek.

Az ezredes leköszönésének napján, egyúttal Illés Gergely alezredest – a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály vezetőjét – a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetői beosztásának ellátásával bízta meg dr. Rádi Norbert dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője.