Nyomoz a hatóság

Magabiztosan sétált be egy hotel udvarába, majd el is vitt onnan valamit

Címkék#lopás#bűncselekmény#nyomozás#rendőrség

Háromrendbeli lopás miatt hallgatták ki és vették őrizetbe egy szolnoki férfit. A nyomozás még folyik, ugyanis lehetséges, hogy még ennél is több bűncselekményt követett el.

Szoljon.hu

Háromrendbeli lopás miatt hallgatták ki és vettek őrizetbe egy férfit Szolnokon. A rendőrség gyanúja szerint a 30 éves férfi az elmúlt hónapokban kerékpárt és egy elektromos rollert lopott el Szolnok különböző pontjairól. Továbbá egy esetben még egy hotel udvarára is besétált, ahol egy nyitott autóból vitte el az ott hagyott okosórát és pénzt. 

A rainy night, the shadow of a man
A szolnoki férfi nem elégedett meg a kétkerekűekkel, útja egy hotel udvarához vezetett
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

A szolnoki rendőrök hamar megkezdték a nyomozást az ügy kapcsán, melyhez a biztonsági és térfigyelő kamerák felvételei nyújtottak segítséget, és a felvételek alapján azonosították a feltételezett elkövetőt. A lopott kerékpárt ugyan már értékesítette, azonban a nyomozók azt megtalálták és lefoglalták.

Az ügyek egyesítését követően háromrendbeli lopás miatt hallgatták ki és vették őrizetbe a férfit, majd kezdeményezték letartóztatását. A nyomozó hatóság vizsgálja, hogy a gyanúsított követett-e el további vagyon elleni bűncselekményeket Szolnokon.

 

