Különös indokkal állt elő a férfi, miért hajtott bele autóval az utca végén álló házba
Szürreális eset zavarta meg nemrég Tomajmonostora békéjét. Egy helyi gazdálkodó úgy berúgott, hogy azt hitte, már reggel van, ezért este hétkor, ittasan elindult árulni a piacra. A történetben eztán szerepel egy rejtélyes levél, egy széttört autó, egy megrogyott házfal, egy rakás felkenődött zöldség, és elmondjuk azt is, ki feküdt éjszaka a tomajmonostorai kukoricásban, amikor megjelentek a rendőrök.
Faluhelyen igazán tudják, hogy kötelesség dolgában nincs helye késlekedésnek. Márpedig a kötelességek sorában az elsők közé kívánkozik a piac. A piac egy emelkedett fogalom, onnan késni: vétek. Valószínűleg ez járhatott a tomajmonostorai J. István fejében is, amikor múlt szombaton áruval csurig rakott Suzukijával kifordult udvarából. Jóllehet, Istvánnak lett volna alibije, ami e kötelesség teljesítése alól felmenti. Egyrészt meggyőződésével ellentétben nem reggel volt, hanem este. Másrészt akkorra már a torkát is alaposan megnedvesítette. És nem is jutott messzire: utcája végén belerongyolt egy házba. Ám mire a hatóságok a helyszínre értek, a férfi kámforrá vált. Jóllehet csak rövid időre…
Úgy berúgott a gazda, hogy azt hitte, már reggel van
Hírportálunk még hétfőn kapott egy levelet, amelyben az eset részleteiről írtak. Idézzük:
- „Tomajmonostora békés faluját hétvégén megrázta egy szürreális baleset: a helyi gazda, J. István úgy berúgott, hogy összekeverte az estét a reggellel. Azt hitte, indulni kell a piacra paradicsommal, paprikával és tojással, így este (...) telepakolta az autót, majd útnak indult. (…)
- a Rákóczi utca végén egyenesen egy háznak csapódott. (…) A ház a becsapódástól megrogyott
– fogalmazott az e-mail-küldő.
Az információ kapcsán nyomban a rendőrségnél érdeklődtünk. Ott megerősítették, hogy valóban egy 72 éves helyi férfi autózott augusztus 30-án 19 óra körül Tomajmonostorán, a Rákóczi úton. – A sofőr – alkoholtól befolyásolva – egy útkereszteződésbe hajtott, hirtelen fékezett, ami miatt a jármű a nedves úttesten megcsúszott és egy utcafronti ingatlan falának csapódott – kaptuk meg a választ a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól a balesettel kapcsolatban, melyben senki nem sérült meg, és amelyben a Karcagi Rendőrkapitányság jelenleg is nyomoz.
Behorpadt a tomajmonostorai ház fala
Az eset kapcsán a minap a helyszínen is érdeklődtünk, a községben általunk megkérdezettek pedig egyöntetűen megerősítették a különös jelenetsort.
– Hívtak, hogy benne van egy kocsi egy házban. Mondom: mit beszélsz?! Aztán látom: tényleg – ecsetelte az egyik helyi férfi. – Nekem azt mondta a Pista, az volt a baj, hogy felköltötték. Az zavarta meg – tette hozzá.
– Az első ülésen volt vagy kétszáz darab tojás. Az mind odalett, egy darab nem maradt épen belőle! Az aztán összekavarodott a hátsó ülésen lévő paradicsommal, paprikával. Mondhatni, lecsót csinált a Pista – emlékezett egy másik férfi, hozzátéve, a kocsit magát meg ellopni sem lehetett volna, mivel ami kábel volt benne, azt a tűzoltók mind elvágták. Megnevezni egyikük sem akarta magát, mivel mind jó ismerősei Istvánnak, és nem akarnak rosszat neki. No meg, mint komolyra fordítva mondták, nagyobb baj is lehetett volna a dologból.
Lett is. A ház fala, amelynek az idős sofőr nekihajtott, behorpadt, maradványai ott hevertek a földön. Alighanem kiadós javításokra lesz szükség, ha menteni szeretnék. Hogy pontosan mekkorára, annak ügyében kerestük a baleset károsultját, aki viszont nem szeretett volna nyilatkozni.
Megpróbálták kihúzni a kocsit a falból, de nem sikerült
A legjobb reakcióideje az ügyben Négyesi Józsefnek volt: a helyi férfi pont ott autózott az ütközés pillanatában, így szemtanúként, elsőként hívta a 112-t. Nem sokra rá pedig már az utcában volt mindenki, aki a környéken szirénázni képes.
– Elindultam a Petőfi utca végéből, ő jött a Rákóczin. Egy fél másodpercen múlt, hogy belénk ne jöjjön. Hallottam a fékcsikorgást is – osztotta meg hírportálunkkal József. Mint mondta, megpróbálták kihúzni a kocsit a falból, hogy áramtalaníthassák, de úgy belefúródott, hogy képtelenség volt. Közben felmérte azt is, hogy nincs sérültje a balesetnek. Emlékei szerint a mentők mintegy 15 perc alatt értek ki, utánuk nem sokkal a tűzoltók.
Egy kukoricásban próbált elbújni a rendőrök elől
Aki viszont akkor már nem tartózkodott a helyszínen, az István. Informátorunk azt írta, J. István menekülőre fogta a dolgot, és egy közeli kukoricásban próbált elbújni az egyenruhások elől, tudván annak súlyát, hogy ittasan vezetett. Utóbb megtudtuk, a rejtekhelyet a helyi gulyás, Ondok Gábor leplezte le.
– Voltunk a házánál, de láttuk, hogy sehol nincs senki. Arrébb mentem, és észrevettem, hogy ott fekszik a kukoricásban. Kérdezték a rendőrök, hogy tudom-e, hol van. Mondom: tudom. Ott feküdt még mindig. De hogy mit ivott, azt nem tudom – fejtette ki a Szoljon.hu-nak Ondok Gábor.
Totálkárossá vált az autó is
A sárga Suzuki azóta visszakerült István udvarába. Berepedt szélvédővel, felgyűrődött motorháztetővel állt a kapu túloldalán. És István is visszatért oda a kukoricásból. Meg is kérdeztük ottjártunkkor a történtekről, de érthető módon nem volt beszédes kedvében.
– Hát, mit mondjak… Fogott az ABS, vizes volt az út... Így alakult – tárta szét karjait az idős kertész. – Jártam már így korábban is. Kunhegyesen ugyanígy csúsztam bele az árokba. Arra a kérdésre, hogy az autó menthető-e, vagy netán tyúkóllá válik, egyenesen válaszolt. – Áh, nem menthető. Totálkáros. Már ki is vonták a forgalomból. Amúgy is csak a kötelező biztosítás volt rajta, mert ilyen öreg autóra nem adnak már semmi mást. Majd az is kiderült, hogy a piacot így sem fogja kihagyni. Ha kell akkor segítenek a barátok, de ha kell, akkor gyalog is elmegy. – Most mégis, mit tudnék csinálni..?! – zárta le a kérdéskört J. István.
