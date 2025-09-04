Különös indokkal állt elő a férfi, miért hajtott bele autóval az utca végén álló házba

Faluhelyen igazán tudják, hogy kötelesség dolgában nincs helye késlekedésnek. Márpedig a kötelességek sorában az elsők közé kívánkozik a piac. A piac egy emelkedett fogalom, onnan késni: vétek. Valószínűleg ez járhatott a tomajmonostorai J. István fejében is, amikor múlt szombaton áruval csurig rakott Suzukijával kifordult udvarából. Jóllehet, Istvánnak lett volna alibije, ami e kötelesség teljesítése alól felmenti. Egyrészt meggyőződésével ellentétben nem reggel volt, hanem este. Másrészt akkorra már a torkát is alaposan megnedvesítette. És nem is jutott messzire: utcája végén belerongyolt egy házba. Ám mire a hatóságok a helyszínre értek, a férfi kámforrá vált. Jóllehet csak rövid időre…

Behorpadt a tomajmonostorai ház fala, miután egy részeg autós nekihajtott

Fotó: Mészáros János

Úgy berúgott a gazda, hogy azt hitte, már reggel van

Hírportálunk még hétfőn kapott egy levelet, amelyben az eset részleteiről írtak. Idézzük:

„Tomajmonostora békés faluját hétvégén megrázta egy szürreális baleset: a helyi gazda, J. István úgy berúgott, hogy összekeverte az estét a reggellel. Azt hitte, indulni kell a piacra paradicsommal, paprikával és tojással, így este (...) telepakolta az autót, majd útnak indult. (…)

a Rákóczi utca végén egyenesen egy háznak csapódott. (…) A ház a becsapódástól megrogyott

– fogalmazott az e-mail-küldő.

Az információ kapcsán nyomban a rendőrségnél érdeklődtünk. Ott megerősítették, hogy valóban egy 72 éves helyi férfi autózott augusztus 30-án 19 óra körül Tomajmonostorán, a Rákóczi úton. – A sofőr – alkoholtól befolyásolva – egy útkereszteződésbe hajtott, hirtelen fékezett, ami miatt a jármű a nedves úttesten megcsúszott és egy utcafronti ingatlan falának csapódott – kaptuk meg a választ a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól a balesettel kapcsolatban, melyben senki nem sérült meg, és amelyben a Karcagi Rendőrkapitányság jelenleg is nyomoz.

Hiába fékezett, nem tudott megállni a sofőr

Fotó: Mészáros János

Behorpadt a tomajmonostorai ház fala

Az eset kapcsán a minap a helyszínen is érdeklődtünk, a községben általunk megkérdezettek pedig egyöntetűen megerősítették a különös jelenetsort.

– Hívtak, hogy benne van egy kocsi egy házban. Mondom: mit beszélsz?! Aztán látom: tényleg – ecsetelte az egyik helyi férfi. – Nekem azt mondta a Pista, az volt a baj, hogy felköltötték. Az zavarta meg – tette hozzá.