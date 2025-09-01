Hatalmas tűz Jászapátin: teljes egészében égett egy épület, óriási a kár

Hétfőn délután riasztották a tűzoltókat Jászapátiba, ahol kigyulladt egy fából készült, körülbelül huszonnégy négyzetméteres tároló az Álmos utcában. Az építményben szerszámokat és háztartási eszközöket tartottak, és a lángok rövid idő alatt teljesen átterjedtek a szerkezetre – közölte hírportálunkkal a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A tűz a közeli melléképület tetőszerkezetét is elérte, de szerencsére a gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozni a nagyobb károkat. A helyszínre a jászkiséri önkormányzati, a jászberényi hivatásos, valamint a helyi önkéntes tűzoltók vonultak ki, akik közösen fékezték meg a tüzet.

Személyi sérülésről nem érkezett hír, az anyagi kár azonban jelentős.